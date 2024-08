Grave incendio a Carnione In fiamme il bosco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Un vastosi è sviluppato ieri pomeriggio in localitàdel comune di Baiso, una zona già tormentata dalla storica frana di Ca’ Lita, versante Valle del Secchia. L’, iniziato nel primo pomeriggio di ieri per cause ancora al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri della stazione di Baiso intervenuti sul posto, ha distrutto un’area boschiva di oltre 2.000 metri quadrati e una roulotte posta nel territorio di un privato. Danni ancora da valutare, per fortuna nessun danno a persone e neppure ad abitazioni grazie all’immediato e massiccio intervento dei vigili del fuoco e delle squadre della Protezione civile arrivate da ogni parte con mezzi adatti al terreno impervio. Sul posto fin dal primo momento il neo-sindaco di Baiso, Fabio Spezzani e personale tecnico del Comune, oltre alla squadra della Protezione civile assieme ad altre squadre giunte da altri comuni.