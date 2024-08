Ferie extra senza avvisare il capo? Si può ma c’è un rischio

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 8 agosto 2024) Lesono attese con trepidazione specialmente nelle settimane che le precedono. La voglia di fare una vacanza prende il sopravvento e il desiderio di staccare dalla consueta routine diventa sempre più impellente. Previste dalla Costituzione, dalla legge e dai contratti collettivi, le– come è noto – spettano ogni anno per quattro settimane, anche se ogni singolo Ccnl può prevedere condizioni di maggior favore e concedere un numero più alto di, ad es. al progredire dell’anzianità aziendale. Per legge ledebbono essere godute per almeno due settimane consecutive nel corso dell’anno di maturazione, mentre le rimanenti due settimane nei 18 mesi posteriori al termine dell’anno di maturazione.