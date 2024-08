Elettra Lamborghini riposta un articolo in cui si afferma che non voglia figli | la sua giusta reazione

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 8 agosto 2024) Nonostante siamo ormai da 24 anni nel nuovo Millennio, nella società di oggi, che spesso e volentieri millanta di essere di larghe vedute, senza pregiudizi né limiti mentali e con tanto politically correct, c’è un argomento su cui proprio non si riesce a emanciparsi: la NON maternità. Raggiunti i 30, la donna senzadiventa suo malgrado un oggetto a cui porre mille domande e su cui fare mille congetture. Nessuna ne è esente, nemmeno le cosiddette Vip. L’argomento maternità è fra le principali domande che vengono rivolte aogni qualvolta viene intervistata in tv o sui giornali. Come accade anche alle comuni mortali, dopo tot anni di matrimonio o di convivenza arriva puntualmente la fatidica domanda “a quando uno?”. Lanon si è mai tirata indietro nel dire la sua, proprio di recente si era anche detta favorevole all’adozione.