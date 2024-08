Citadel Diana arriva la nuova serie di Prime Video | cosa sappiamo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Roma, 8 agosto 2024 – Manca poco all’esordio dell’atteso sequel di “Citade l”, intitolato “” con protagonista Matilda De Angelis. Le riprese dellasono iniziate nell'ottobre 2022 e sono state completate nel maggio 2023. È stata girata in Italia e anche a Lugano, Mendrisio e nel massiccio del San Gottardo in Svizzera. Dopo il teaser trailer di lancio, è stata annunciata anche la data di uscita dei primi episodi, in arrivo sua partire dal 10 ottobre 2024., lo spin-off con Matilda De Angelis Si sa poco sul sequel ambientato in Italia. Matilda interpreteràCavalieri e accanto a lei, nel cast, sono stati confermati Lorenzo Cervasio, Maurizio Lombardi, Julia Piaton, Thekla Reuten, Daniele Paoloni, Bernhard Schütz e Filippo Nigro. Lamadre ha in programma altri spin-off in lingua locale e ambientati in altri luoghi.