Banti e Tita è qui la festa | oro nella vela l’Italia eguaglia le medaglie di Tokyo 2020

(Di giovedì 8 agosto 2024) L’oro più bello, quello che ha permesso alla spedizione italiana dire le diecidi, è arrivata senza troppe sorprese. Non per questo, però, è stata meno bella: Caterinae RuggeroNacra 17 sono stati in testa fin dall’inizio e hanno guidato la competizione sfruttando al meglio il vantaggio accumulato nelle prime gare. La finale, con il vento capriccioso che ha costretto a un primo rinviogiornata del 7 agosto, ha visto l’equipaggio azzurro chiudere al secondo posto dietro la Francia, un risultato sufficiente a difendere con ampio margine il vantaggio conquistato in precedenza. Emozione bellissima, con tanto di urlo liberatorio al traguardo.