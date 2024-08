Aveva 20 anni Lutto straziante per Serginho | il Milan e tutto il calcio sotto choc

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Un, ex ala del, in queste ore piange la morte improvvisa del figlio Diego di appena 20. Sui social sono già iniziati i messaggi di vicinanza da parte del popolo rossonero e da tutti quei tifosi che si sentono vicini all'ex giocatore del. Anche lo stesso club di Via Aldo Rossi ha dedicato un pensiero nei confronti del brasiliano. "Ci stringiamo attorno ae alla sua famiglia per la tragica e prematura scomparsa del figlio Diego. Sempre nei nostri cuori", si legge in un post pubblicato su X del. Cordoglio e un abbraccio carico di affetto è arrivato anche dall'Inter che si è unita al al fiume di messaggi recapitati a: "FC Internazionaleo esprime il proprio cordoglio alla famigliaper la prematura scomparsa del figlio Diego".ha speso la sua vita da giocatore tra Brasile e Italia.