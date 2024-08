Vendetta Iran arrestato pakistano in Usa | Complottava omicidio politico Idf invita a evacuare Gaza Nord

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Roma, 7 agosto 2024 – Mentre resta alto il timore di una rispostaiana dopo l'assassinio del capodi Hamas Ismail Haniyeh, funzionari della Casa Bianca ritengono che gli sforzi del presidente americano Joe Biden per frenare Teheran stiano dando i loro frutti e la repubblica islamica potrebbe riconsiderare il suo piano di risposta "pesante". Lo scrive il Washington Post mentre proseguono gli inviti da tutto il mondo a evitare una pericolosa escalation. "Continuo a seguire con grande preoccupazione la situazione in Medio Oriente. Ribadisco il mio appello a tutte le parti coinvolte affinché il conflitto non si allarghi e si cessi immediatamente il fuoco su tutti i fronti, a partire dadove la situazione umanitaria è gravissima e insostenibile" ha detto oggi il Papa al termine dell'udienza generale, rinnovando l'appello alla pace.