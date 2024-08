Torta 5 minuti allo yogurt greco | senza burro sofficissima e tanto buona!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Ladi prepara a tempo di record ed è un dolce da credenza davvero morbido e goloso. È perfetta per colazione, per merenda, leggerissima,, soffice e appagante. Profuma di arancia, limone e vaniglia ed è facilissima da realizzare. Una volta pronta, si conserva inalterata a temperatura ambiente per 4 giorni, ben protetta dalla campana di vetro. Conquisterà tutti in famiglia! Mettiamoci al lavoro insieme!: ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorrono: 200 gr di farina 00 50 gr di fecola di patate 150 gr di zucchero 150 gr di5% 90 gr di olio di semi 2 uova 1 bustina di lievito in polvere per dolci 1 cucchiaino di estratto di vaniglia zucchero a velo per decorare Con queste dosi otterremo 8 porzioni circa.