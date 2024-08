Taekwondo infinito Vito Dell’Aquila! Risale da 0-4 e con una rimonta folle approda ai quarti delle Olimpiadi!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Forte emozioni sin dal mattino al Grand Palais per ilitaliano, conche rischia l’eliminazione al primo turno ma si inventa unaclamorosa negli ultimi 15 secondi del round decisivo e sconfigge il kazako Samirkhon Ababakirovndo così aidi finale nei -58 kg ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Prosegue dunque il tentativo di difesa del titolo per la medaglia d’oro di Tokyo 2021, che se la vedrà al prossimo turno con il temibile ungherese Omar Salim. Il fuoriclasse pugliese ha pagato inizialmente un evidente handicap fisico (a livello di altezza) rispetto al suo avversario, subendo ben quattro calci alla testa in due minuti e perdendo abbastanza nettamente il primo round con lo score di 12-6 in favore di Ababakirov.