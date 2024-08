Stef Burns e la frecciatina all’ex moglie Maddalena Corvaglia | il chitarrista difende Imane Khelif sui social

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 7 agosto 2024): laSul casointerviene anche, l’ex marito della showgirl in quella che molti ritengono sia una vera e proprianei confronti dell’ex. Ilstatunitense, infatti, ha pubblicato tra le stories del suo profilo Instagram un video di una tv estera chela pugile algerina, accusata da molti, tra cui la stessa, di essere un uomo. Nel filmato del The Daily Show, ricondiviso daldi Vasco Rossi, si afferma: “Lei è nata donna, vive come una donna e fa boxe con le altre donne. Qual è la reale tesi contro di lei?”. Tesi sostenuta con forza dVelina di Striscia la Notizia in più occasioni.