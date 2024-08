Parigi 2024 Ganna non basta | niente oro per azzurri inseguimento

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Adnkronos) – Italia sconfitta dall'Australia e addio sogni di medaglia d'oro nell'uomini nel ciclismo su pista alle Olimpiadi di. Filippo, Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan sono stati battuti dall'Australia che si è aggiudicata la quarta batteria con il tempo di 3'40?730, nuovo record del mondo. Glihanno chiuso in 3'43"205. Gli australiani si batteranno contro la Gran Bretagna per l'oro, all'Italia non resta che duellare per il bronzo contro la Danimarca.