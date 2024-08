Napoli c’è distanza per David Neres | la cifra richiesta dal Benfica

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Si continua a trattare per, ilnon ha ancora raggiunto ladal: tutti i dettagli Ilha messocome obiettivo principale per l’attacco. Giovanni Manna è al lavoro in questi giorni per completare il quadro delle uscite. Per Gianluca Gaetano si tratta sia col Parma, sia col Cagliari, mentre Jens Cajuste verrà ceduto sicuramente al Brentford. La trattativa è in dirittura d’arrivo e si concluderà in prestito con obbligo di riscatto fissato a determinate condizioni. Mentre perla trattativa va avanti in modo serrato, è la prima scelta delper rinforzare la batteria di esterni. Il brasiliano ha già detto sì alla proposta del club partenopeo, trovando un accordo con Giuliano Bertolucci. Tuttavia, va trovato l’accordo con ilche inizialmente chiedeva almeno 40 milioni di euro.