Logan Costa ormai ai dettagli con il Tolosa Ma spunta l’ipotesi a sorpresa Alexsandro

(Di mercoledì 7 agosto 2024) La caccia al difensore verso la stretta finale: serve un rinforzo per dare spessore al reparto arretrato e nelle ultime ore il Bologna è segnalato con forza sul mercato francese. Continuano i contatti per, ma non sono escluse sorprese. Il nome nuovo potrebbe essere quello del brasiliano(24 anni), di proprietà del Lille. Ma attenzione anche a un eventuale ritorno di fiamma per Oosterwolde (23) del Fenerbahce, ex Parma, mancino come. Ieri gli uomini mercato rossoblù erano presenti alla sfida tra Lille e Fenerbahce (chiusa 2-1 per i francesi). Il ritorno è in programma il 13 in Turchia: la sensazione è che il brasiliano sia il prediletto e in caso di uscita di scena del Lille, il Bologna potrebbe tentare l’affondo per il giocatore arrivato dal Chaves in Francia per 2 milioni a gennaio, e che potrebbe partire per 8-10 milioni.