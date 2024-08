L’incanto di Orfeo in notturna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Due itinerari eccezionali alla scoperta della mostra “di. L’arte di ogni tempo, da Tiziano al contemporaneo“, in corso fino all’8 settembre nelle sale terrene del museo a Palazzo Medici Riccardi. L’appuntamento è per sabato, festività di San Lorenzo, con due visite guidate in. Per la festività di San Lorenzo, a cui i Medici sono stati storicamente legati, la Città Metropolitana di Firenze e Mus.e, in collaborazione con l’orchestra La Filharmonie, presentano alle 19 e alle 20.30 due visite particolari (prenotazione obbligatoria), che alla narrazione di opere scelte intrecceranno interventi musicali correlati all’incredibile storia di, poeta cantore per antonomasia, e della sua amata Euridice.