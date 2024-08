Come sta Emilio Fede ricoverato e cosa ha svelato l' ex volto Mediaset

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 7 agosto 2024)in una RSA. Le immagini del 93enne, storico direttore del TG4, all'interno di una Residenza Sanitaria Assistenziale stanno facendo il giro del web, suscitando discussioni e dibattiti.appare visibilmente segnato dal tempo, in un video pubblicato sui social dall'utente @Malignuoriginal. Nel video, un dipendente della struttura lo intervista, ponendogli una domanda che ha subito catturato l'attenzione del pubblico. Alla domanda su chi fosse meglio tra Berlusconi e Meloni,ha risposto senza esitazione: "Ma non ci sono dubbi! Era meglio assolutamente Berlusconi. Ciao Presidente, ti voglio bene". La risposta, secca e diretta, ha immediatamente fatto eco sui social media. Non è mancata anche una citazione del celebre fuori onda di Striscia la Notizia, "Che figura di me*da", richiesta dal dipendente dell'RSA.