Carmelo Bene e il suo nietzschianesimo

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Roma, 7 ago – Non ci sono molti dubbi nell’asserire che il teatro ed il cinema disi muovano intorno al vitalismo di matrice “superomistica”. Già in tempi non sospetti, invero prima che esplodesse una sorta di moda o tendenza “beniana”, questo elemento non convinceva alcuni suoi colleghi illustri come Vittorio Gassman, i quali, nello slancio spirituale e oltre che fisico, vedevano atteggiamenti poco inclini alla normale prassi attoriale. Addirittura, lo stesso Gassman etichetterà come forme di “demonismo” o “delirio di onnipotenza” la forma mentis della macchina attoriale.