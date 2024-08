Belen e Angelo Galvano si sono lasciati | Adesso ho paura di invecchiare sola

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 7 agosto 2024) È finita traRodriguez e A . Lo riferisce il magazine Diva e Donna citando amici della showgirl argentina. “Ora hodida”, avrebbe confidatoa chi le è vicina. La storia con, 34 anni, ingegnere specializzato nel settore energetico, è durata meno di un anno. La modella 39enne ha tentato di mantenere la relazione il più possibile al riparo dai paparazzi, ma le recenti vacanze in solitaria all’idi Albarella avevano insospettito i fan più attenti. Perè l’ennesima delusione d’amore dopo le recenti rotture con Antonino Spinalbese (padre della sua seconda figlia) ed Elio Lorenzoni. Intanto, la showgirl si prepara per la sua nuova avventura televisiva: dal prossimo autunno non la vedremo più sui canali Mediaset, ma sul Nove. LEGGI ANCHE: Abusava di un bambino di 12 anni sapendo di essere positivo all’Hiv: prete di Genova ai domiciliari