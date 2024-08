Banco Bpm l’utile sale a 750 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Si è riunito ieri sotto la presidenza di Massimo Tononi (nella foto) il Consiglio di amministrazione diBPM, che ha approvato la situazione patrimoniale ed economica al 30 giugno 2024 del GruppoBPM. La prima parte dell’esercizio 2024 è stata caratterizzata da un quadro macroeconomico generale nel complesso positivo, nonostante permangano elementi di incertezza derivanti, in particolare, dalla situazione geopolitica in Ucraina e Medio Oriente e dalle conseguenti difficoltà sulle catene di fornitura globali. In tale contesto, riferiscono dal Gruppo, sono stati registrati eccellenti livelli di redditività con un risultato lordo dell’operatività corrente pari a 1.241,8died un utile netto di 750,1. A livello adjusted tali risultati "sono ancora più consistenti: risultato lordo dell’operatività corrente pari a 1.