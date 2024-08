Attack on Titan | i Maneskin diventano giganti nell’illustrazione di Hajime Isayama

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 7 agosto 2024)on: idi, fumettista giapponese autore del mangaon, ha realizzato una illustrazione che mostra il quartetto musicale italiano deinei panni dei suoi enormi protagonisti. Damiano David (voce), Victoria De Angelis (basso), Thomas Raggi (chitarra) e Ethan Torchio (batteria) si esibiranno a metà agosto in Giappone, al Summer Sonic a Tokyo e per l’occasione sono riusciti a raggiungere un altro tassello alla loro sfolgorante carriera che li ha portati, negli ultimi anni, a fare il giro del mondo.li ha ritratti in forma di! Non è un caso però che la band sia stata associata al famoso franchise di manga e anime. La voce del gruppo, Damiano David, è un grande fan dione ha persino un tatuaggio che raffigura Eren Yeager sul braccio destro.