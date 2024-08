Allevamenti devastati ed emergenza ambientale arriva il prefetto per il granchio blu

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Poco più di un anno fa scoppiava l'delblu. Ancora oggi sono centinaia gli acquacoltori italiani messi in ginocchio dall'arrivo di questo crostaceo proveniente dall'Oceano Atlantico: veloce, vorace e iper adattivo, questa specie aliena si è dimostrata capace di distruggere in poche ore intere coltivazioni di molluschi e di mettere in ginocchio un settore fino a quel momento fiorente, specie nell'Adriatico settentrionale. Dopo oltre un anno dalla sua comparsa, insomma, la situazione è più che mai critica: le imprese del settore, nonostante le molte contromisure messe in campo e il sostegno finanziario ricevuto dal Governo, versano ancora in grandi difficoltà, quasi inermi davanti all'inatteso arrivo di una specie così invasiva, in grado di devastare in qualche mese un intero ecosistema marino e, con esso, un intero comparto commerciale.