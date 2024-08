Rogoredo furto in Casa di riposo | il ladro incastrato dall’infermiere-detective

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 agosto 2024) Milano, 6 agosto 2024 – L’ingresso alla chetichella in una Residenza sanitaria per anziani domenica mattina, il portafoglio arraffato in pochi secondi. Infine, la fuga con un bottino di 200 euro sottratto a una donna ottantunenne. Ma il, un italiano di 54 anni, volto noto tra i consumatori di eroina a, non aveva fatto i conti con il personale della struttura sanitaria Maria Ausiliatrice, di via31, e con le telecamere che lo hanno immortalato: foto alla mano, un dipendente è andato in giro per il quartiere chiedendo agli abitanti se avessero visto quell’uomo. Finché si è imbattuto in una Volante della polizia. E, sì, gli agenti hanno subito associato a quell’immagine il volto di un habituè dei luoghi di spaccio: un uomo con precedenti e problemi di tossicodipendenza, più volte controllato, senza fissa dimora ma con residenze fittizie.