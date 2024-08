Messina riaperta a due corsie la galleria Telegrafo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 6 agosto 2024) Sono arrivate le immagini che aspettavamo da tanto tempo. Stamattina è stata completata una storica strozzatura: lain direzione Catania. Gli interventi svolti nelle ultime settimane hanno interessato la volta e gli impianti elettrici. A partire da questa sera, anche chi viaggia dalla riviera tirrenica verso la città non dovrà più temere di rimanere bloccato in coda tra il casello di Villafranca e il tunnel. La normalizzazione del traffico sulla tangenziale è sempre più vicina. Un’altra buona notizia riguarda l’altrapiù lunga della tangenziale. Il Consorzio autostrade prevede di eliminare la corsia unica domani, una volta completata l’installazione della segnaletica orizzontale. Tuttavia, per una piena fluidità del traffico in direzione Palermo, sarà necessario attendere ancora qualche giorno.