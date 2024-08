LIVE Tuffi Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Tocci e Marsaglia bene dopo quattro rotazioni nelle eliminatorie dai tre metri

Leggi tutta la notizia su oasport

11.27 L'australiano Mathews ha ottenuto con il triplo e mezzo ritornato raggruppato 78.20 e si riprende. 332.70 lo score totale. 11.26 L'irlandese Passmore ha ottenuto con il doppio e mezzo rovesciato carpiato 49.50 e un totale di 311.50. 11.26 Il colombiano Uribe Bermudez ottien con il triplo e mezzo indietro 63.00 e un totale di 312.90. 11.25 Il tedesco Rudiger ha ottenuto con il quadruplo e mezzo avanti 39.90. Niente da fare per lui e 234.85 il totale. 11.24 Il francese Bisch ha ottenuto con il triplo e mezzo ritornato raggruppato 62.90, per un totale di 318.80. 11.23apre la quinta rotazione con il doppio e mezzo ritornato carpiato: 66.00 il parziale e 342.15 il totale. 11.22 Il dominicano Gomez chiude la quarta rotazione con il doppio e mezzo indietro carpiato e ottenuto 46.