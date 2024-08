Licenziamento operatori Gesco l’appello dei consiglieri regionali | L’Asl rispetti gli accordi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

"Le lettere digià pervenute ad alcunisociosanitari delle cooperative che da più di 20 anni svolgono il proprio servizio nelle strutture delNapoli 1, suscitano preoccupazione in noi che comeci siamo spesi a sostegno della loro causa. Solo nelle scorse settimane si era arrivati a un accordo tra Asl, cooperative e parti sociali, che prevedeva di poter impiegare queglinei servizi di assistenza domiciliare, così da potenziarli. L'auspicio è che l'accordo venga attuato in tempi rapidi e le lettere direvocate, perché sarebbe un disastro sociale lasciare ben 300 professionisti da un giorno all'altro senza un lavoro". Così in una nota idella Campania Valeria Ciarambino, Pasquale Di Fenza e Diego Venanzoni.