Le Stelle di Branko ecco le previsioni di martedì 6 agosto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 6 agosto 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2024. Ariete Luna è nella casa della professione, Vergine, dove incontra Mercurio - parole chiare in affari- anche Venere in quel segno gioca un ruolo importante per il successo. Dai genitori avete ereditato solide basi di buon senso e praticità, usateli. In quanto segno "cardinale" siete fuori da alcuni transiti pesanti, il momento è favorevole all'amore e al relax ma anche per operazioni d'affari improvvise. Giornata splendida per andare a far visite, per fare gite o viaggetti, anche in campagna. Toro Un giorno che ci piace molto, dovete reagire positivamente agli stimoli astrali importanti per la vita privata e professionale.