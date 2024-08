Da Cracovia a Roma in bici A Pomposa la tappa del tour

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) Da, incletta, percorrendo quasi 1800 chilometri per poter essere domani all’udienza di papa Francesco. E’ l’impresa che stanno completando dieci giovani polacchi fra i 18 e i 29 anni. Otto ragazzi e due ragazze che, dopo aver attraversato la Repubblica ceca e l’Austria, varcando il confine a Tarvisio e superando le Alpi, con una media fra i 170 e i 200 chilometri al giorno, sabato scorso hanno fattoall’emporio solidale il Mantello di. "Nel tardo pomeriggio di sabato ci hanno telefonato dalla Polonia per chiedere se riuscivamo a trovare una soluzione ottimale per l’accoglienza notturna di un prete e dieci ragazzi – precisa il presidente Giuliano Tomasi – . In tempi brevi abbiamo organizzato uno spazio dentro all’emporio: alle 22.30 i ragazzui sono arrivati a