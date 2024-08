Arrivano gli F-16 ma per l’Ucraina è l’ennesima beffa

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 6 agosto 2024) Dovevano cambiare l’esito della guerra in Ucraina, ma gli F-16 consegnati a Kiev rischiano di avere un impatto pressoché nullo sul conflitto. Questo perché, secondo uno scoop del New York Times in cui vengono citati funzionari occidentali che hanno chiesto l’anonimato, quest’anno Volodymyr Zelensky non potrà disporre di più di dieci caccia di fabbricazione statunitense che saranno guidati a turno dai 20 piloti ucraini che sono tutt’ora in addestramento. Insomma, troppo poco anche solo per pensare di poter riprendere il controllo dei cieli che, salvo non si acceleri sulle consegne, rimarrà saldamente nelle mani della Russia di Vladimir Putin. La guerra in Ucraina si mette sempre peggio per Zelensky.