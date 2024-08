Taylor Swift ritorna per la tredicesima volta in vetta alla classifica Billboard

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 5 agosto 2024)con il suo ultimo album The Tortured Poets Departmentin200 per lasettimana non consecutiva. L’ultimo lavoro in studio dell’artista è stato in cimachart per dodici settimane, per poi scendere al quarto ere in seguito indi nuovo cima200 con The Tortured Poets Department The Tortured Poets ha venduto 71mila copie negli States nella prima settimana di agosto, segnando la quota più bassa per un album al primo posto dellada marzo, quando One Thing At A Time di Morgan Wallen si era fermato a 68mila. Prima diproprio l’ultimo album di Wallen aveva passato tredici settimane al numero uno, per un totale di diciannove settimane non consecutive intra Marzo 2023 e Marzo 2024.