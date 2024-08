Repubblica | Napoli settimana decisiva per l’attaccante | Tutti i dettagli

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ildi Conte cerca disperatamente un centravanti. Lukaku attende, Osimhen blocca il mercato. Ilsi trova di fronte a una missione cruciale: fornire un attaccante ad Antonio Conte entro la prossima. Secondo quanto riportato da La, la situazione è diventata urgente, con Osimhen che continua ad allenarsi in disparte e Raspadori che non rappresenta l’ideale per il modulo di Conte. Lukaku, l’obiettivo numero uno di Conte Ladescrive l’identikit delideale per Conte: “Il centravanti di Conte viene incontro, tiene palla e crea spazio per l’inserimento delle due sottopunte.” Questo profilo corrisponde perfettamente a Romelu Lukaku, che sembra essere l’unica soluzione possibile per il