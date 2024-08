Olimpiadi Rampelli | Atleti come cavie per lanciare messaggi che non c’entrano con lo sport

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

L'impressione è che gli atleti delle Olimpiadi siano stati "usati" per una sorta di esperimento sociale, intorno a tematiche molto ideologiche. La denuncia arriva dal vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, dopo la clamorosa foto del nostro nuotatore Thomas Ceccon che dorme in un giardino perché i letti di cartone degli alloggi olimpici sono troppo scomodi e le temperature, senza aria condizionata, sono insopportabili. Ceccon: "Il prato più comodo dei letti di cartone" "È un po' difficile dormire nei letti. Sono un po' duri, un po' stretti e un po' piccoli", ha spiegato Ceccon, riferendosi a quei letti scelti dagli organizzatori per questioni di sostenibilità. E così il prato "è meno scomodo, sicuramente", ha detto il 23enne ai microfoni di Euro.