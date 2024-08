Medaglia d' oro nel tiro a volo Alla trave D' Amato guida il podio ed Esposito di bronzo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 5 agosto 2024) AGI - E'd'oro per Diana Bacosi e Gabriele Rossetti nelal, finale mixed team dello skeet. La coppia ha battuto gli americani Austen Jewell Smith, e Vincent Hancock. Con loro arriva il nono oro per l'Italia ai Giochi di Parigi, 25esimacomplessiva. Per Bacosi si tratta della terzaai Giochi dopo l'oro di Rio e l'argento di Tokyo, Rossetti era stato invece campione olimpico nel 2016. "Siamo veramente super felici e orgogliosi. Ci voleva. Avevamo tanto bisogno di questa, l'abbiamo voluta con tutto il cuore, pur imponendoci da inizio gara di divertirci, perche' spariamo bene insieme, stavamo bene, ci siamo detti: 'Godiamocela!'". Cosi', ai microfoni di Eurosport, Gabriele Rossetti che, assieme a Diana Bacosi, ha conquistato l'oro nella finale del mixed team dello skeet.