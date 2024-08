Margaret Lee chi erano i mariti Gino Malerba e Walter Creighton e i due figli Roberto e Damian

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 5 agosto 2024)Lee è morta di recente: ad aprile di quest’anno, l’attrice si è spenta all’età di 80 anni, per causa non chiaramente specificate, anche se si è diffusa la notizia che da tempo fosse affetta da una malattia. Parlando invece della vita privata diLee, l’attrice è sempre stata piuttosto riservata, anche se qualcosa della sfera amorosa è oggi nota. Lee è stata sposata con, che era il suo press agent, e da cui ha avuto uno,. Dal legame cheLee ha invece avuto con il musicista Kim Brown è nato il suo secondoo,. Oggi entrambi i suoisono attivi nel mondo del cinema come produttori. Dopo il divorzio dal primo marito e il legame con Brow, la celebre e bellissima attrice, nel 1985, si è risposata con