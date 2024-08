Marchio di qualità per il settore giovanile La Pallavolo Grosseto premiata dalla Fipav

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ancora un grande riconoscimento per la. La società grossetana del presidente Tinacci ha ottenuto la certificazione deldiper il2022-2024. "La nostra società è stata insignita della certificazione di gran prestigio federale – spiegano i dirigenti del sodalizio biancorosso –.Ildiarriva direttamentenazionale per il lavoro svolto nel". La società maremma, quindi, rientra nell’élite delcon l’attestato standard femminile per il biennio 2022/24. "Siamo onorati di questo riconoscimento, perché rende merito al lavoro che quotidianamente viene svolto dai nostri tecnici e dai nostri dirigenti nel palazzetto Atleti Azzurri d’Italia e nelle palestre, unicamente per il bene delle nostre tesserate – continuano i dirigenti biancorossi –.