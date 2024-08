LIVE Atletica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Bouih e Zoghlami fuori dalla finale dei 3000 siepi Serata con Tortu e Battocletti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGLI ORARI DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA 19.36: Questi i protagonisti della terza e ultima batteria dei: 1 310 CARABANA Nahuel AND 10 NOV 1999 8:16.04 8:16.04 35 2 663 MIELLET Alexis FRA 5 MAY 1995 8:14.01 8:14.01 19 3 968 KIBIWOT Abraham KEN 6 APR 1996 8:05.51 8:06.70 3 4 1350 WILKINSON Matthew USA 27 DEC 1998 8:16.59 8:16.59 33 5 538 HABARTA Tomas CZE 10 JUL 2003 8:21.83 8:21.83 54 6 770 SCHNEIDER Velten GER 21 AUG 1999 8:20.94 8:20.94 67 7 816 SABLE Avinash Mukund IND 13 SEP 1994 8:09.91 8:09.91 15 8 614 FIREWU Samuel ETH 3 MAY 2004 8:05.78 8:05.78 4 9 1026 TINDOUFT Mohamed MAR 12 MAR 1993 8:11.65 8:14.10 21 10 326 CLARKE Matthew AUS 29 APR 1995 8:20.06 8:20.06 34 11 937 MIURA Ryuji JPN 11 FEB 2002 8:09.91 8:10.52 9 12 877Osama ITA 19 JUN 1994 8:11.00 8:19.54 41 19.35: Superano 5.