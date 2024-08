La temibile potenza di fuoco dell’Iran | su quali armi può contare Teheran alcune sono russe

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Roma, 5 agosto 2024 –In termini di numeri e didi, l’Iran possiede un arsenale in grado di mettere a segno attacchi significativi contro obiettivi nemici, diventato ancora piùgrazie a Mosca, che ha fornito missili Iskander e sistemi avanzati di guerra elettronica, in grado di danneggiare o interrompere i sistemi militari ad una distanza di 5mila chilometri. Per difendersi dalle risorse militare iraniane, Israele può invecesul collaudato scudo ‘Iron Dome’, già chiamato agli straordinari negli ultimi 10 mesi di guerra a Gaza, ma anche sulla protezione degli alleati internazionali occidentali, primi tra tutti gli Stati uniti.