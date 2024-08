La Festa di Badia non si fa | Riconsegnate i costumi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 agosto 2024) Pistoia, 5 agosto 2024 – Questanon s’ha da fare. La 47esima edizione dellaStorica dia Pacciana, tra le feste più riuscite, conosciute e partecipate della provincia di Pistoia, non si terrà. A inizio di settembre, quindi, niente rievocazioni medievali, cibo, musica ed eventi, che negli anni passati hanno contribuito ad addolcire, con piacevoli serate, il ritorno al lavoro dei pistoiesi dopo il periodo della villeggiatura agostana. Sono stati i social network, come ormai succede sempre più spesso di questi tempi, ad annunciare l’annullamento del sentito e atteso appuntamento. Il post pubblicato non lascia spazio a dubbi.