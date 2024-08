Egitto arriva la riforma del sistema sanitario | si curi chi può

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Il 2 ottobre 2023, citando la cattiva qualità della gestione degli ospedali pubblici, il presidente egiziano al-Sisi suggerì che il governo avrebbe potuto costruire nuove strutture e affidarle ai privati. Pochi mesi dopo, il 23 giugno di quest’anno, al-Sisi ha ratificato la legge 87-2024, che scardina l’interodel paese e mette a rischio l’accesso alle cure mediche di milioni di persone. Laconsente al settore privato di gestire, in partnership col governo, le strutture sanitarie pubbliche esistenti e di crearne di nuove. Tutto è orientato al profitto: non è prevista alcuna limitazione dei costi delle prestazioni e il governo e gli investitori privati possono determinarli caso per caso. I regolamenti attuativi della legge avrebbero dovuto essere emanati entro un mese dall’entrata in vigore, ma alla fine di luglio non erano stati ancora messi a punto.