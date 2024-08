Di che cosa non abbiamo parlato quando abbiamo parlato di Imane Khelif

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 5 agosto 2024) Questo non è un articolo sul pugilato, tema di cui mi frega meno di zero. Non è neppure un articolo sulla Meloni e su Salvini, di cui mi frega un po’ di più ma che non c’entrano nientissimo col tema della settimana. Non è neanche un articolo su quanto, in un secolo d’intellettuali scarsi, quelli italiani siano i più scarsi di tutti (oddio, forse un po’ su questo lo è). Questa è una storia di corpi contrapposti alle percezioni, di pavlovismi e simpatie e antipatie, d’incapacità d’analisi, cazzotti, acronimi. Ma, soprattutto, è una storia di Barry Goldwater, sensibilità a casaccio, e chirurgia sperimentale. La regola Goldwater è una linea guida etica della psichiatria che negli ultimi anni è stata parecchio trascurata. Si chiama così perché un giornale sessant’anni fa intervistò degli psichiatri per sapere se Barry Goldwater fosse psichicamente idoneo a fare il presidente.