Borsa | future sull' Europa in forte calo male anche Usa

(Di lunedì 5 agosto 2024) Dopo le cadute di venerdì scorso e il crollo di diverse Borse asiatiche, in particolare delle piazze di Tokyo e Seul, ia partenza dei listini finanziari europei sono negativi tra il 2 e il 3%. In particolare l'indice Ftse Mib è visto negativo di qualche frazione oltre i tre punti percentuali, con Parigi e Francosu una linea simile. In ribasso sotto il 2% isu Londra, sopra i due punti percentuali su Zurigo e Madrid. L'avvio nel primo pomeriggio europeo di Wall street al momento è visto in ribasso tra il 3% degli indici generali e il 5% dei mercati dei titoli tecnologici.