Baywatch un’attrice sta lottando contro un tumore al seno | Le chemio hanno funzionato!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 5 agosto 2024) Lo scorso gennaio una storica attrice diaveva annunciato di avere unal. Nicole Eggert, interprete della bagnina Summer Quinn aveva ammesso di attraversare un periodo difficilissimo, fatto di tante paure ma anche da un unico pensiero fisso: quello di lottare e di sconfiggere la “bestia” per amore dei suoi figli. Nel corso dei mesi, la star della serie televisiva fra le più seguite e amate degli anni ’90 non ha mai smesso di raccontare la sua battaglia, intervenendo in alcune trasmissioni e podcast. A marzo aveva anche pubblicato sui suoi profili social un video in cui, mentre veniva ripresa da sua figlia, si rasava i capelli. Nella didascalia, una frase che era una sorta di messaggio per tutte quelle persone che come lei stavanola malattia: Guarire non significa cambiare noi stessi ma permetterci di essere chi siamo.