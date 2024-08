Sposta la fede e Ben Affleck cambia radicalmente look | i dettagli che ci fanno pensare alla fine

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di domenica 4 agosto 2024) Ladi un’era per Bennifer Ogni giorno potrebbe essere quello dell’annuncio ufficiale del loro divorzio: Bene Jennifer Lopez, che si sono fidanzati per la prima voltadel 2002, si sono lasciati nel 2004 e poi si sono sposati nel 2022, stanno presumibilmente finalizzando la loro separazione. Secondo il Daily Mail, le scartoffie sono pronte e stanno per rilasciare una dichiarazione congiunta al pubblico. Segnali di separazione Di recente, la coppia non è stata vista insieme per occasioni importanti. Hanno trascorso separatamente il loro secondo anniversario di matrimonio il 16 luglio e il 55° compleanno di Jennifer il 24 luglio. Ben si sarebbe trasferito dcasa di famiglia e avrebbe acquistato un nuovo appartamento da scapolo a Pacific Palisades.