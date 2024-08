Gli obiettivi concludono il lungo tour negli Stati Uniti in bellezza dice Haaland

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 4 agosto 2024) 2024-08-04 14:17:15 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Erlingha dichiarato di non essere in condizioni “perfette”, ma si è dichiarato soddisfatto della vittoria per 4-2 contro il Chelsea, che ha visto anche una tripletta del due volte capocannoniere della Premier League in Ohio. L’attaccanteha sfruttato una difesa disastrosa per portare il City in vantaggio per 2-0 nella suanéedopo cinque minuti, segnando due gol in due minuti. Un minuto dopo il gol del 3-0 segnato da Oscar Bobb,ha approfittato dell’errore di Malo Gusto per assicurarsi che le risposte di Raheem Sterling e Noni Madueke fossero solo delle consolazioni.