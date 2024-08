Autostrada A14 Lavori terminati dopo 12 notti di stop a luglio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) Nel mese diAutostrade per l’Italia, sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Faenza e Forlì, ha effettuato carie chiusure notturne, dalle ore 22 alle 6 del mattino: da lunedì 8 a mercoledì 10, poi di nuovo il 15 e il 16, in direzione sud; dal 17 al 19 si è lavorato in direzione Bologna, poi di nuovo 24 e 25 e 31e 1° agosto. Stando a quanto è possibile ricostruire dalle comunicazioni della stessa società, si è trattato complessivamente di 5in direzione Ancona e 7 verso Bologna. Disagi che ora – nel clou dell’esodo estivo – sono. Glisono stati predisposti per consentiresui cavalcavia e interventi ricorrenti di pavimentazione e sfalcio dell’erba, con una spesa non quantificabile con precisione in quanto rientrante nella manutenzione ordinaria.