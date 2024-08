A che ora Paltrinieri nella finale dei 1500 metri? Nuoto Olimpiadi Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) A che ora nuota Gregorio Paltrinieri nei 1500 stile libero dei Giochi di Parigi 2024 alle Olimpiadi di Parigi 2024? Ecco il programma di domenica 4 agosto. Ultima serata di nuoto alla Defense Arena, torna in acqua il campione azzurro dopo il bellissimo bronzo negli 800. 'Greg' ci riprova nei 1500, dopo la qualificazione in batteria con il secondo tempo (14:42.56) alle spalle dell'irlandese Wiffen. L'appuntamento è alle 18.37 per un'altra gara da vivere tutta d'un fiato.