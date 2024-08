Windsurf d' oro con Maggetti Bronzo Musetti e si sogna con Paolini-Errani

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 3 agosto 2024) Ilitaliano torna ad esultare. Sedici anni dopo l'argento di Alessandra Sensini a Pechino (RS:X) e 24 anni dopo il suo splendido oro a Sydney 2000 nella classe Mistral, il tricolore torna a svettare sul podio olimpico della vela e di questa disciplina. Merito di Martache, dopo il quarto posto di Tokyo e l'oro mondiale nella classe iQFOil (2022), la nuova tavola a cinque cerchi, si ripete alle Olimpiadi di Parigi. "Per me è stata davvero una bella settimana, ero molto concentrata oggi, volevo questa medaglia - le sue prime parole - È il sogno di tanti, della mia famiglia, dei ragazzi che mi guardano ogni anno, della squadra. È incredibile. Non è una rivincita per il quarto posto di Tokyo. Quella era la mia prima Olimpiade, pensavo solo a fare bene. Questa era una gara diversa, stavolta volevo la medaglia".