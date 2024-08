Trappola mortale in A14 coppia di psicologi schiacciati fra i tir | andavano a trovare la figlia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Forlì, 3 agosto 2024 – Stavano andando a Bologna a fare visita allaFrancesca di 54 anni. Un viaggio relativamente breve e che, con ogni probabilità, erano abituati a fare spesso ma che, per un triste appuntamento col destino, si è rivelato fatale per Rita Marcheselli e Giancarlo Briganti, entrambi 80enni, residenti a Carpinello. I due, psicoterapeuti con un uno studio in via Campo di Marte, erano professionisti conosciuti e stimati in città. Lei, precedentemente, era stata anche docente di lettere alle superiori. Lui era stato anche chirurgo all’ospedale di Forlimpopoli. Nel 1987, un viaggio in Terra Santa con la17enne aveva segnato una svolta nel loro percorso di vita: “Una pietra miliare nel cammino di conversione che avevamo iniziato in quel periodo”, scrissero i due coniugi nel libro ’La strada della nostra gioia ritrovata’ di don Arturo Femicelli.