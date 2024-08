Tentato omicidio a Bologna | l’odio dell’aggressore dopo che gli erano stati tolti i figli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024), 3 agosto 2024 – Una rabbia cieca, covata negli anni contro i servizi sociali, ritenuti responsabili dell’allontanamento dei suoi due. Non è chiaro se il cinquantasettenne arrestato ieri dalla polizia per il sanguinosodi un dipendente comunale avesse o meno conosciuto negli anni la sua vittima. Il suo rancore era verso tutto l’ufficio e probabilmente aveva incanalatonei confronti dell’aggredito perché all’epoca dell’allontanamento dei suoiera responsabile dei servizi sociali del Quartiere Navile. Non era la prima volta che l’indagato aggrediva con un coltello persone invise: anni or sono aveva infatti accoltellato il nuovo compagno dell’ex moglie ed era stato arrestato dai carabinieri.