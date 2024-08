Phil Manzanera | in un box i suoi 50 anni di musica

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 3 agosto 2024) MILANO – “50 Years Of Music” esce il 1° novembre ed è il box-set che celebra in modo essenziale e completo la carriera di, una storia mai raccontata del pop di un artista molto amato. Dal 1972, con iocchiali da mosca e la sua chitarra, è stato elemento fondamentale nell’arte dei Roxy Music; tuttavia, meno conosciuta è la sua stellare carriera da solista parallela alle attività del gruppo e per approfondirla ecco 50 Years Of Music, un’opera che racchiude 11 CD e un book di 100 pagine ripercorrendo sei decenni di registrazioni.