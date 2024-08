Parigi 2024 vela meravigliosa impresa di Marta Maggetti | è oro nel windsurf

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024)è la sesta medaglia d’oro dell’Italia Team ai Giochi Olimpici di. Una, memorabile,da parte della 28enne sarda nelal termine di una settimana di gare condizionate da continui rinvii a causa delle condizioni meteo non sempre perfette in quel di Marsiglia. Una finale a tre condotta con una strategia perfetta, mantenedo la terza posizione nella prima parte di gara per poi indovinare la rotta giusta e scavalcare sia l’israeliana Sharon Kantor che la britannica e favorita Emma Wilson.ha preso la leadership della gara e non l’ha più mollata sino al traguardo finale, andandosi a prendere uno storico oro nell’iQFOiL.