Parigi 2024 | Picierno ' da afghana Yousofi lezione per tutti noi'

(Di sabato 3 agosto 2024) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "L'Kimiaè arrivata ultima nel preliminare dei 100 metri femminili ma il suo coraggio ha un valore più grande di tutte le medaglie d'oro e dovrebbe essere daper tutte enoi. Arrivata al traguardo ha girato il suo pettorale e mostrato al pubblico il reale motivo per cui è volata fino a: 'Istruzione, sport, i nostri diritti'". Così Pinadel Pd su twitter. "'Ho un messaggio per le ragazze afghane - ha aggiunto ai giornalisti presenti - Non arrendetevi, non lasciate che gli altri decidano per voi'. Kimiaè una stilla di dolore nelle nostre coscienze, abbiamo lasciato solo l'Afghanistan, abbiamo permesso che un regime oscurantista tornasse a reprimere e soffocare ogni sogno delle donne e degli uomini di quella terra.